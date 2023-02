CERIANO LAGHETTO – E’ partita la macchina organizzativa per il carnevale 2023 a Ceriano Laghetto. L’Amministrazione comunale in collaborazione con oratorio e parrocchia di San Vittore, Pro loco Ceriano Laghetto, asilo nido e scuola dell’Infanzia “Papaciotti”, Gruppo Alpini Ceriano Laghetto, Cri Alte Groane Giovani, Comitato genitori, Associazione Acla promuoveranno infatti sabato 25 febbraio il “Mega carnevale”. Avverrà con partenza della sfilata in maschera da via Caimi alle 14.30, arrivo in oratorio con tanto divertimento.

Ci saranno:

– Giochi e gonfiabili

– Truccabimbi e intrattenimento

– Frittelle, chiacchiere, tè, cioccolata e vin brulè

– Baby dance e animazione

– Spettacolo di magia con il Mago Pizza

– Premiazione per la maschera più originale e per il più piccolo partecipante in maschera

(foto archivio: una precedente edizione del carnevale cerianese)

