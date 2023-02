SARONNO – Ci risiamo, ancora un ciclista investito sulle strade di Saronno, proseguendo una serie nera che va avanti ormai da molto tempo, con il ritorno del traffico ai livelli abituali dopo i momenti peggiori della pandemia da coronavirus. Alle 20.30 di ieri sera i mezzi di soccorso sono intervenuti in via Giuseppe Verdi, per un ciclista investito. E’ stata soccorsa una ragazza di 20 anni; sul posto oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina è arrivata l’auto-infermieristica e l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca con la quale la ventenne è stata quindi trasportata all’ospedale di Legnano.

Ha riportato lesioni e contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparsa in pericolo. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del sinistro ed hanno avviato accertamenti al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità di quel che è capitato.

(foto archivio)

03022023