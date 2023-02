SARONNO/SARONNESE – Tante iniziative questo fine settimana, dalle visite guidate alla chiesa prepositurale dei santi Pietro e Paolo allo spettacolo musicale proposto al teatro san Pio di Uboldo, e tratto dal film cult Grease con John Travolta e Olivia Newton John.

Venerdì 3 febbraio

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, Pb Produzioni e Equipe Eventi presentano Paolo Belli in “Pur di far commedia” per la regia di Alberto Di Risio. Maggiori informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Sabato 4 febbraio

CESANO MADERNO – Alle 15.30, nella sala Aurora di palazzo Arese Borromeo via Borromeo 41, presentazione del volume “Marcia verso la dittatura” di Roberto Neri. L’incontro è a cura di ANPI sezione Cesano Maderno e per informazioni www.comune.cesano-maderno.mb.it.

SARONNO – Dalle 16 tornano le visite guidate al chiesa Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo e archivio storico di Saronno (in foto). Le guide volontarie di Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

MILANO – Alle 16, al museo Martinitt e Stelline in corso Magenta 57, presentazione del libro di Pietro Gruppi “Milano si racconta – divagazioni storiche di un bosino”. Telefono 0243006522.

UBOLDO – Alle 20.45, al teatro san Pio in piazza Conciliazione, l’associazione SOS Uboldo propone lo spettacolo teatrale “Danny e Sandy” liberamente tratto dal film Grease. Informazioni al numero 0296788028.

ROVELLO PORRO – Alle 21, al teatro san Giuseppe di via Dante 109, concerto e cena “Zucchero Real Tribute – tributo a Zucchero”. Informazioni al sito internet www.comune.rovello-porro.co.it.

Domenica 5 febbraio

SARONNO – Ultimo giorno per visitare la mostra “Impasse nel giardino del mago” di Claudio Bettolo, allestita al museo dell’Illustrazione di via Caduti della Liberazione. Informazioni al numero 3494434259.

SARONNO – Alle 16, alla fondazione Casa di Marta in via Petrarca 1, il circolo della Bussola propone l’incontro con Paolo Gulisano dal titolo “Giuseppe Moscati – il santo medico”. Informazioni al sito internet www.associazionemaruti.it.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito.