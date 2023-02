SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Ieri alle 15.50 a Caronno Pertusella i mezzi di soccorso sono intervenuti in via Bergamo, tratto locale dell’ex statale Varesina, per una caduta della motocicletta. E’ accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e l’ambulanza della Croce azzurra caronnese; il centauro caduto a terra ha riportato comunque solo lievi contusioni. Si tratta di un uomo di 62 anni, per il quale non si è rese necessario l’eventuale trasferimento in ospedale.

Ieri alle 7.30 nella saronnese via Ramazzotti momenti di apprensione per un ragazzino che andava a scuola, rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il dodicenne è stato soccorso dal personale di una ambulanza della Croce azzurra ma non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

03022023