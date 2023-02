COGLIATE / LIMBIATE – Stamane alle 7 in via Dante di Cogliate è stata investita una pensionata del posto, di 70 anni. La donna è stata soccorsa dall’auto-infermiristica e dall’ambulanza della Croce rossa di Misinto, ed è stata trasportata all’ospedale di Legnano con lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Desio, da chiarire eventuali responsabilità.

Oggi alle 7.45 a Limbiate scontro auto-motocicletta: un uomo di 58 anni ha avuto bisogno di cure mediche; sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Paderno Dugnano che l’ha trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, in condizioni comunque non preoccupanti. E’ intervenuta anche la polizia locale limbiatese per i rilievi del sinistro. Il fatto è accaduto in corso Milano.

(foto archivio)

03022023