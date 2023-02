SARONNO – E’ stato portato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como il 52enne che ieri mattina è stato vittima di un’infortunio sul lavoro all’interno di un’azienda in via Padre Reina.

Secondo una prima ricostruzione, che dovrà essere confermata da rilievi e testimonianze, un autotrasportatore stava scaricando un pezzo di barriera Jersey, che è caduto addosso al lavoratore. Immediato l’intervento del personale che ha dato l’allarme. Sul posto è arrivata l’auto infermieristica e un’ambulanza. Il personale ha prestato le prime cure all’uomo per quasi un’ora prima di stabilizzarne le condizioni. E’ stato quindi trasferito in codice giallo all’ospedale Sant’Anna.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno e la polizia locale del comando di piazza Repubblica per i rilievi del caso. Da segnalare anche la presenza, come prevede la normativa in questi casi, dei tecnici di Ats Insubria per verificare il rispetto delle regole di sicurezza sul lavoro.

