VENEGONO SUPERIORE – Tamponanento ieri alle 16.20 lungo l’ex statale Varesina, nel tratto alla periferia di Venegono Superiore dove prende il nome di via Cesare Battisti: sul posto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Commpagnia di Saronno ed è arrivata anche una ambulanza del Sos. Sono state soccorsi una ragazza di 27 anni ed un pensionato di 91 anni, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Galmarini” di Tradate per gli accertamenti del caso e per essere medicati di comunque non gravi lesioni.

I tutori dell’ordine si sono occupati dei rilievi del sinistro, al fine di chiarire la dinamica dei fatti e per mettere a fuoco le eventuali responabilità dei fatti.

(foto archivio)

03022023