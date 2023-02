SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della saronnese Patrizia Bizzarro intervenuta nel corso del consiglio comunale aperto ai cittadini per la vicenda di via Emanuella. La saronnese è stata al centro di un vivace scambio con il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli per l’impossibilità di replicare all’intervento dell’assessore Franco Casali.

Giovedì 2 febbraio ho avuto il piacere di partecipare per la prima volta ad una seduta del consiglio comunale. Esperienza davvero singolare che raccomando a qualunque cittadino di buona volontà, che voglia farsi un’idea di quello che accade durante tali sedute.

Personalmente partecipavo per portare all’attenzione del consiglio le varie vicende della famigerata via Emanuella.

Nei 5 minuti concessimi dal regolamento ho esposto dunque quanto accaduto in questo anno, rimanendo in attesa di una risposta dell’assessore alla Mobilità Franco Casali, presente in quel momento.

E qui la sorpresa. Il presidente Pieriluigi Gilli chiudeva la seduta cosiddetta “aperta” e faceva sì che l’assessore Casali mi rispondesse nella seconda parte della seduta, vale a dire quella in cui il diritto di replica che avrei dovuto avere, e che ammontava a 3 minuti non si poteva – guarda caso – esercitare.

Il consigliere Raffaele Fagioli interveniva in mia difesa, ma l’avvocato Gilli aveva cura di tacitarlo immediatamente, affermando appunto che in quella parte di seduta io non potevo replicare.

Il mio intervento era ben inferiore ai 3 minuti e con esso intendevo replicare all’affermazione di Casali, il quale mi preavvisava che qualunque soluzione per Via Emanuella avrebbe comunque scontentato qualcuno.

Ecco. Prima dell’apposizione del divieto di sosta – che ha scatenato tutto questo circo – eravamo tutti contenti.

Penso che la lettura di questa mia ultima frase conti al massimo 15 secondi.

