TRADATE – Si svolge a Tradate, nella Villa Truffini, in corso Bernacchi 2, la 10′ edizione di “Pianeti 2023”, rassegna unica in Italia, promosso dal Gat Gruppo astronomico tradatese. Apertura la mattina dalle 9 alle solo per le scuole o su prenotazione; pomeriggio dalle 15 alle 18 per tutti. Oggi alle 16 l’inaugurazione; si andrà avanti sino al 26 febbraio tutti i giorni.

La mostra è caratterizzata dall’esposizione di pannelli giganti (1,5 x 2 metri) su supporto rigido in Forex, sui quali, per ciascun pianeta, sono state assemblate immagini ad alta risoluzione con una tecnica nuova e geniale, frutto di un lavoro molto complesso di sintesi sia iconografica che descrittiva, che ha richiesto due anni di lavoro agli esperti del Gat, Gruppo astronomico tradatese. L’impostazione, estremamente intuitiva, ha una valenza didattica molto importante: questa mostra è ideale per essere visitata anche da scuole di ogni ordine e grado.

(foto: uno dei pannelli dell’esposizione promossa dal Gat)

04022023