CERMENATE – La Virtus Cermenate mette il turbo e grazie al bomber Beretta, autore di una strepitosa tripletta, allunga in classifica a +6 dal Foppenico, secondo in classifica. Una partita molto equilibrata nel primo tempo con i saronnesi dell’Amor un po’ più protagonisti; il secondo tempo invece i Borghi’s boys diventano padroni del campo e con esperienza e furbizia riescono a portarsi fino al 5 a 1, risultato finale. Come detto il protagonista assoluto è stato bomber Davide Beretta autore di una tripletta, anche se tutta la Virtus ha lottato per ottenere i tre punti. Prestazione importante anche per il portiere cermenatese Lele Matera. Grazie a questa fondamentale vittoria la Virtus allunga in classifica complice la sconfitta del Foppenico nel derby lecchese contro il JL Futsal.

DAVIDE BERETTA “ALLA VIRTUS MI SENTO A CASA” – A fine partita abbiamo intervistato il bomber della Virtus Davide Beretta. “La passata stagione mi ero promesso che avrei chiuso con la FIGC ma questo gruppo mi ha ‘stregato’ e con convinzione ed entusiasmo ho deciso di accettare la sfida della Virtus; a inizio stagione ero ancora un po’ titubante ma oggi qui mi sento a casa. Il campionato è ancora molto lungo e il Fopponico è davvero una grande squadra ma siamo un gruppo unito e continueremo a lottare fino alla fine”.

Il tabellino

AMOR SARONNO – VIRTUS CERMENATE C5: 1-5. (P.t. 1-2)

marcatori Virtus: Bottone, Beqiri, Beretta (3)

04022023