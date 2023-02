LAZZATE – Colpo grosso dell’Ardor Lazzate nell’anticipo odierno del campionato di Eccellenza: questo pomeriggio allo stadio di via Laratta i gialloblù di mister Ivan Stincone hanno fermato la seconda forza del torneo, il Pavia, al termine di una gara rocambolesca ed emozionante.

La cronaca – L’incontro si mette subito bene per la formazione locale, a segno Zucchetti al 4′. Artaria al 10′ sugli sviluppi di un corner raddoppia per la formazione di casa lasciando di stucco i tantissimi tifosi ospiti presenti in tribuna. Il Pavia prova a reagire e si rende pericoloso al 20′ in una mischia, con una serie infinita di batti e ribatti in area. Ma nel finale di tempo grande occasione per l’Ardor con la palla che danza praticamrente sulla linea ma nessuno riesce a metterla dentro.

Il Pavia accorcia le distanze appena tornato in campo dopo l’intervallo: al 1′ su uno spiovente al centro è Abba che trova la deviazione giusta. Un minuto dopo Alfano se ne va in area lazzatese, forse viene messo giù ma si prosegue con palla dall’altra parte a Nucera il cui diagonale quasi dal fondo buca ancora Ferloni: al 2′ si va sul 2-2. Al 32′ va poi di poco alta la conclusione del pavese Stroppa. Ma in semirovesciata su un cross dal limite dell’area al 41′ Bangu con un gol bellissimo riporta avanti l’Ardor Lazzate.

In classifica il Pavia resta secondo a 43 punti, contro i 47 della capolista Vogherese che gioca oggi; mentre l’Ardor Lazzate con 31 punti si collocata nella parte alta del centroclassifica subito alle spalle delle migliori.

Ardor Lazzate-Pavia 3-2

ARDOR LAZZATE: Ferloni, Zucchetti, Mzoughi, Fogal, Marioli, Guanziroli, Nicastri, Artaria, Bianchi. Bangu, Rondina. A disposizione Barlocco, Bonfanti, Cattaneo, Moretti, Marocco, Corbetta, Gazzetta, Boschetti. All. Stincone.

PAVIA: Cincilla, Ammirati, Abba, Sarzi, Concina, Nucera, Gabusi, Trajkovic, Principe, Radaelli, Di Nardo. A disposizione Boari, Ferroni, Radaelli, Cavaliere, Maione, Di Bartolo, Alfano, Calvi, Stroppa. All. Tassi.

Arbitro: Trombello di Como (Camporeale di Lodi e Sanneris di Mantova).

Marcatori: 4′ pt Zucchetti (A), 10′ pt Artaria (A), 1′ st Abba (P), 2′ Nucera (P), 41′ st Bangu (A).

04022023