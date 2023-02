SARONNO – Ancora una vittoria per la formazione juniores del Fbc Saronno, impegnata nel campionato regionale di Fascia B e seconda forza del torneo: al centro sportivo Matteotti di via Sampietro oggi pomeriggio, per la 18′ giornata, ha battuto 4-3 l’ostico Esperia Lomazzo. per i saronnesi sono andati a segno Bruno, Sasso (autore di una doppietta) e Pozzi.

L’Sc United in casa si è sbarazzato, 2-0, dell’Itala mentre il Rovellasca 1910 ha superato in casa 2-0 la Gerenzanese. Risultati: Varedo-Meda 2-3, Fbc Saronno-Esperia Lomazzo 4-3, Portichetto Luisago-Muggiò 1-6, Bovisio Masciago-Db Cesano Maderno 0-1, Sc United-Itala 2-0, Pro Olgiate-Bulgaro 0-5, Rovellasca 1910-Gerenzanese 2-0, Menaggio-Base 96 Seveso posticipo. Classifica: Meda 44 punti, Fbc Saronno 37, Muggiò, Varedo e Rovellasca 1910 33, Itala 31, Esperia Lomazzo 28, Sc United 26, Menaggio e Gerenzanese 25, Bulgaro 21, Bovisio Masciago 19, Base 96 Seveso 18, Db Cesano Maderno 16, Pro Olgiate 11, Portichetto Luisago 2.

(foto Andrea Elli/Fbc Saronno: azione di gioco della juniores saronnese)

