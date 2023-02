CARONNO – Quinta giornata di ritorno per la Caronnese, che domenica pomeriggio farà visita alla Varesina. Qualche assenza di troppo, ma anche la voglia di fare punti visto che la stagione avanza e serve una svolta per risollevarsi in classifica.

Antonio Palo: “Oltre le assenze”

Così il nostro tecnico in vista della partita di domenica: “Abbiamo qualche assenza di troppo ma questo non deve essere un alibi o una giustificazione. Ci siamo allenati bene e il morale dei ragazzi è comunque buono. Dobbiamo partire da qui, con la consapevolezza che dobbiamo fare punti per risollevarci in classifica. Sono certo che chi sarà chiamato per scendere in campo farà il possibile e l’impossibile per portare a casa più punti possibili da una trasferta difficile”.

Alla scoperta della Varesina

Tre vittorie nelle ultime quattro partite, sesto posto in classifica condiviso con Brusaporto e Casatese. Dati che fanno capire come la Varesina sia neopromossa soltanto sulla “carta d’identità”. Varesina con tanta voglia di playoff, la squadra di Marco Spilli vanta giocatori importanti in ogni reparto come Sime Gregov in difesa, Claudio Poesio in mezzo al campo e Marco Gasparri in attacco. All’andata finì 0-0, tre pareggi e due vittorie della Caronnese nei cinque precedenti tra le due squadre.

I convocati della Caronnese

Portieri: De Luca Filippo, Indelicato Daniele.

Difensori: Cerreto Paolo, Cosentino Matteo, Curci Alessandro, Galletti Andrea, Nava Riccardo, Nossa Devis, Pandini Simone.

Centrocampisti: Cretti Mattia, Diatta Papa Bakary, Gini Tommaso, Mollica Diego, Myrtollari Kostantinos, Piraccini Luca, Tunesi Mattia.

Attaccanti: Agello Stefano, Anane Emmanuel, Austoni Filippo, Braidich Dario, Duguet Gilles.

