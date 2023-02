ORIGGIO – Intervento dei mezzi di soccorso oggi alle 12.20 in via per Lainate alla periferia di Origgio per soccorrere un ciclista di 54 anni, dopo una caduta dalla bicicletta.

Sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Saronno e poi anche l’auto-infermieristica: le condizioni del paziente sono apparse all’inizio preoccupanti, a seguire il ricovero all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco. Il ciclista ha riportato lesioni e contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Via per Lainate è una delle arterie più trafficate del paese, collega la ex statale Varesina con la zona industriale e con Lainate.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa di Saronno in servizio sul territorio per una precedente emergenza sanitaria)

04022023