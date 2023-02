LOMAZZO – A grande richiesta, Croce rossa italiana, Comitato di Lomazzo, propone un nuovo corso di manovre salvavita pediatriche per sabato 25 febbraio dalle 14.30 alle 17.30, nella sala formazione del comitato (1′ piano). Tre ore dedicate a quei temi che i neo-genitori o chiunque debba occuparsi di bambini dovrebbe sapere.

Sarà insegnato come intervenire correttamente in situazioni di emergenza, con semplici manovre che possono fare la differenza. È un incontro aperto a tutti: genitori, nonni, baby sitter, educatori, insegnanti ed in genere a chiunque fosse interessato. Si tratta di un evento a pagamento dove, a seguito di una breve parte teorica, verrà dato ampio spazio alle domande di tutti e alla pratica, suddivisi in piccoli gruppetti e nel rispetto delle disposizione sanitarie vigenti. Evento a numero chiuso; iscrizione obbligatoria al link https://crilo.eu/25febbraio

Per informazioni mandare una email a [email protected]

(foto archivio: un precedente incontro della Cri di Lomazzo)

04022023