SARONNO – Favonio tiepido, sole, temperature da record per l’inizio di febbraio in tutta la zona. A Saronno oggi pomeriggio si toccano i 20 gradi.

Dalla serata di ieri 3 febbraio una generale intensificazione della ventilazione da nord sui settori Alpini, con velocità medie

orarie fino a 60 chilometrei orari e raffiche massime attese attorno a 80 chilometri orari. Attenzione a chi va in montagna per una gita: oltre i 1500 metri, sui settori Retici, saranno possibili raffiche fino a 100-110 chilometri orari. Si segnalano, inoltre, rinforzi della ventilazione da ovest sulla Pianura occidentale. A riepilogare la situazione è il servizio meteo di Regione Lombardia.

Per la giornata odierna è prevista un’ulteriore intensificazione della ventilazione, con estensione alle zone prealpine e di pianura. Sui settori Alpini e Prealpini, tra i 700 e i 1500 metri di quota, sono attesi venti forti da nord con velocità medie orarie fino a 60 chilometri orari e raffiche fino a 80 chilometri orari. I fenomeni assumeranno diffusamente carattere di Foehn. Sull’appennino, si attende

ventilazione moderata con velocità medie orarie intorno ai 40 chilometri orari e raffiche fino a 70 chilometri orari. Attesa temporanea attenuazione dei fenomeni verso sera.

Domenica… torna l’inverno

Da domenica un ritorno a temperature più in linea col periodo dell’anno: si scenderà a +10 come massima domenicale, e minima attorno agli zero, nei giorni a seguire massime attorno ai 7 gradi e di notte possibilità di gelate.

04022023