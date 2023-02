SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Sicilia a Saronno riguardante la consegna di generi di prima necessità alla Società San Vicnenzo de Paoli

L’Associazione Sicilia a Saronno comunica che, il giorno 31 gennaio ha portato a termine il consueto gesto di solidarietà conseguente l’organizzazione del 11° edizione del concerto dell’Epifania, donando con gli utili della serata, generi alimentari e detersivi, alla Società S. Vincenzo De Paoli che, fin dal 1913, si occupa dell’assistenza delle famiglie più deboli domiciliate a Saronno, e attualmente provvedendo alla distribuzione di pacchi quindicinali di prima necessità, ma non solo, a 152 famiglie per un totale di circa 470 persone.

Per l’Associazione Sicilia a Saronno, erano presenti alla consegna il Presidente Carmelo Faranda con il direttivo, mentre per la Società S. Vincenzo erano presenti la Presidente Marinella Pezzoni ed alcuni componenti del sodalizio. Quest’anno favoriti dal calo della pandemia da Covid, l’affezionato pubblico è tornato a partecipare numeroso all’ormai tradizionale evento di musica sinfonica-operistica del 5 gennaio, per ascoltare estasiati musica e canto eseguiti con grande professionalità e passione, dall’orchestra e coro Amadeus, stupendamente diretti dal maestro Marco Raimondi, al quale durante la serata, è stato formalizzato tramite il dono di una pergamena, il riconoscimento di socio onorario, quale gratitudine per la preziosa collaborazione e sincera amicizia, in atto sin dal primo concerto del 2012.

Per l’organizzazione e l’esito del prestigioso concerto, oltre all’infaticabile attività dei soci e dell’amico Enzo Strano in memoria del papà Paolo, bisogna ringraziare per l’indispensabile contributo alcune realtà cittadine non indifferenti al progetto di abbinamento cultura-beneficenza, le attività commerciali locali che hanno provveduto gratuitamente alla prevendita, all’appassionato e solidale pubblico per un consistente acquisto di biglietti, tutti insieme hanno permesso a Sicilia a Saronno, dal 2012 ad oggi, di acquistare e donare beni e materiale per la considerevole cifra, per un’Associazione Culturale, di € 41.251,93.

Ma se il concerto è la massima espressione culturale dell’Associazione, non mancano durante l’anno altri momenti di aggregazione, cultura e promozione della terra d’origine, come presentazioni di libri, mostre, giornate siciliane con bancarelle di prodotti tipici e gruppi folcloristici, sospesi durante l’epidemia da Covid, ma già in programmazione per l’anno in corso.

Conclude la comunicazione l’elenco completo dei beneficiari del gesto di solidarietà: 2012 Scuola dell’infanzia di via Monte Santo; 2013 Scuola dell’infanzia di via Don Marzorati; 2014 Scuola dell’infanzia di via Galilei; 2015 Scuola dell’infanzia di via Cavour; 2016 U.N.I.T.A.L.S.I.; 2017 Casa di Marta; 2018 Auser volontariato Saronno Onlus; 2019 Cooperativa C.L.S.; 2020 Scuola dell’infanzia C. Collodi; 2022 Fondazione Maria Lattuada Onlus; 2023 Società San Vincenzo De Paoli.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione