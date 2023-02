SARONNO – Gli ultimi cinque anni hanno visto cambiare significativamente i criteri di programmazione del Servizio Ferroviario Regionale lombardo. È stata attuata la dottrina del “treno fatto dove serve”, ossia solo dove “ci sono i flussi” a discapito della produzione chilometrica e dell’attrattività potenziale del servizio, rinunciando dunque nei fatti al trasferimento dei flussi (shift modale) dal mezzo privato (automobile) al treno, ma anche nella teoria essendo che Regione Lombardia ha dichiarato e messo a verbale di non avere tempo di occuparsene.

L’implosione operativa dell’autunno 2018 e la pandemia negli anni 2020-2022 hanno fornito ottimi motivi per disincentivare i flussi e riadattare di conseguenza la programmazione del servizio con il fine ultimo di risparmiare risorse economiche e organizzative. A questo si aggiungono le prescrizioni di sicurezza, dettate dalla normativa nazionale entrata pienamente in vigore anche sull’infrastruttura di competenza regionale (Sistema Controllo Marcia Treno), che hanno limitato l’operatività dei tratti di linea a binario unico.

Anche con il parziale sacrificio delle vacanze natalizie e di alcuni finesettimana, ho provveduto a svolgere un’analisi dettagliata degli effettivi risultati della nuova dottrina sull’offerta ferroviaria, verificando “cosa è successo” in questi anni a ogni singola corsa delle linee afferenti al Nodo di Saronno tra l’orario estivo 2018 (l’ultimo realizzato secondo i vecchi criteri di crescita e cadenzamento progressivi del servizio) e l’orario invernale 2022-2023 (vigente).

Nel computo non si è considerata la tratta Malpensa T1-Malpensa T2 essendo questa (non) operativa in funzione dell’attività aeroportuale, e non per questioni legate direttamente alla programmazione del servizio ferroviario.

Il tabulato completo è pubblicamente disponibile qui: https://bit.ly/3Y5LvfC

Nel seguito, senza ulteriori indugi, le principali differenze e il saldo in termini di corse e chilometrici.

Milano-Saronno S1 S3

Sono state trasformate in autobus le corse:

Milano Cadorna 0.02 per Saronno con arrivo ritardato di 12 minuti;

Saronno 23.53 per Milano Cadorna con arrivo ritardato di 12 minuti.

Sono state cancellate dalla programmazione le corse:

Milano Cadorna 0.32 per Saronno;

Autobus da Milano Cadorna per Saronno delle 1.13;

Milano Cadorna 5.32 per Saronno;

Milano Rogoredo 5.57 per Saronno;

Milano Cadorna 23.32 per Saronno;

Autobus da Saronno per Milano Cadorna delle 4.10;

Saronno 5.23 per Milano Cadorna;

Garbagnate Milanese 7.38 per Pavia;

Garbagnate Milanese 8.08 per Pavia;

Saronno 23.23 per Milano Cadorna.

Saldo:

Da lunedì al venerdì -10 corse al giorno (-218,947 km/giorno);

Il sabato -8 corse al giorno (-175,961 km/giorno);

Domenica e festivi -6 corse al giorno (-126,942 km/giorno).

Saronno-Seregno-Monza S9

Sono state cancellate dalla programmazione le corse:

Con partenza da Saronno al minuto .35 domenica e festivi;

Con arrivo a Saronno al minuto .24 domenica e festivi;

Con partenza da Saronno 5.35;

Con partenza da Saronno 21.35;

Con arrivo a Saronno 21.24 (termina a Seregno);

Con arrivo a Saronno 22.24.

Tuttavia:

Le partenze da Saronno delle 9.05 e 10.05 raggiungono Monza anche domenica e festivi;

Gli arrivi a Saronno delle 11.54 e 12.54 provengono da Monza anche domenica e festivi.

Saldo:

Da lunedì al venerdì -3 corse al giorno (-89,940 km/giorno);

Il sabato -3 corse al giorno (-89,940 km/giorno);

Domenica e festivi -34 corse al giorno (-807,960 km/giorno).

Milano-Varese-Laveno

Il servizio è stato riorganizzato:

Autobus Saronno-Varese delle 0.42 anticipato alle 23.42;

Cancellato autobus Saronno-Varese delle 2.07;

Milano Cadorna 7.09 per Laveno limitato a Varese ed effettuato anche sabato, domenica e festivi;

Milano Cadorna 12.09 per Laveno diviso in due corse: Milano Cadorna-Varese Casbeno (arrivo 13.21) e Varese-Laveno (partenza scadenzata, non in coincidenza, alle 13.05);

Milano Cadorna 12.52 per Laveno effettua servizio in tutte le fermate intermedie e origina alle 12.39;

Milano Cadorna 14.52 per Laveno effettua servizio in tutte le fermate intermedie da Saronno e origina alle 14.39;

Milano Cadorna 16.09 per Laveno limitato a Varese;

Milano Cadorna 19.22 per Laveno effettua servizio in tutte le fermate intermedie da Saronno e origina alle 19.09;

Nuova partenza da Milano Cadorna delle 19.52 per Laveno (servizio espresso) dal lunedì al venerdì;

Cancellato Milano Cadorna 20.22 per Laveno;

Milano Cadorna 20.39 per Varese prolungato a Laveno ed effettuato anche sabato, domenica e festivi;

Cancellato autobus Varese-Laveno delle 22.20;

Nuovo autobus Varese-Laveno delle 22.45;

Autobus Varese-Saronno delle 5.00 effettuato da treno per Milano Cadorna in partenza alle 5.20;

Laveno 9.38 per Milano Cadorna effettua servizio espresso; nuova partenza da Varese alle 10.20 con tutte le fermate intermedie fino a Saronno;

Laveno 10.38 per Milano Cadorna effettua servizio in tutte le fermate intermedie fino a Saronno;

Laveno 13.08 per Milano Cadorna origina da Varese Casbeno alle 13.41;

Laveno 13.38 per Milano Cadorna effettua servizio in tutte le fermate intermedie fino a Saronno;

Nuova partenza scadenzata da Laveno delle 14.09 per Varese senza coincidenza per Saronno e Milano;

Laveno 17.38 per Milano Cadorna effettua servizio espresso; nuova partenza da Varese alle 18.20 con tutte le fermate intermedie fino a Saronno;

Laveno 18.08 per Milano Cadorna origina da Varese alle 18.50;

Laveno 18.38 per Milano Cadorna effettua servizio in tutte le fermate intermedie fino a Saronno;

Nuova partenza da Varese delle 20.50 per Milano Cadorna dal lunedì al venerdì.

Saldo:

Da lunedì al venerdì -2 corse al giorno (-196,706 km/giorno);

Il sabato +2 corse al giorno (+42,035 km/giorno);

Domenica e festivi +0 corse al giorno (+14,732 km/giorno).

Milano-Como Lago

Sono state cancellate dalla programmazione le corse:

Milano Cadorna 8.00 per Como Lago (servizio espresso);

Milano Cadorna 17.00 per Como Lago (servizio espresso);

Milano Cadorna 19.00 per Como Lago (servizio espresso);

Como Lago 7.35 per Milano Cadorna (servizio espresso);

Como Lago 9.35 per Milano Cadorna (servizio espresso).

Sono state modificate le corse:

Autobus Saronno-Como Lago delle 0.42 anticipato alle 23.42;

Saronno 6.04 per Como Lago origina da Milano Cadorna alle 5.43 e termina a Como Borghi;

Milano Cadorna 9.00 per Como Lago dal lunedì al venerdì origina alle 9.13 e ferma in tutte le stazioni;

Milano Cadorna 18.00 per Como Lago (servizio espresso) termina a Como Borghi;

Autobus Como Lago-Saronno delle 5.06 effettuato da treno per Milano Cadorna in partenza alle 5.16;

Como Lago 6.46 per Milano Cadorna dal lunedì al venerdì origina da Como Camerlata;

Como Lago 7.46 per Milano Cadorna dal lunedì al venerdì origina da Como Borghi;

Como Lago 22.16 per Saronno prolungato a Milano Cadorna.

È stata inserita nella programmazione la corsa:

Como Borghi 7.10 per Milano Cadorna (servizio espresso) dal lunedì al venerdì.

Saldo:

Da lunedì al venerdì -4 corse al giorno (-129,617 km/giorno);

Il sabato +0 corse al giorno (+42,314 km/giorno);

Domenica e festivi +0 corse al giorno (+42,314 km/giorno)

