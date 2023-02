SOMMA LOMBARDO – Oggi alle 14 a Somma Lombardo in via Nazario Sauro per cause accidentali un veicolo provo di conducente, dopo essersi mosso si è ribaltato sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Somma Lombardo con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori dei pompieri hanno messo in sicurezza l’automezzo, una vettura Fiat, ed hanno collaborato alla sua rimozione. Da quantificare i danni materiali e da chiarire la dinamica de sinistro: al riguardo hanno avviato accertamenti le forze dell’ordine, che hanno provveduto ai rilievi dell’incidente stradale.

Illeso il conducente del mezzo, per il quale non è stato necessario l’intervento dell’autolettiga.

(foto: la scena del sinistro)

