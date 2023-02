Volley mercato: Calò dal Saronno alla Pallavolo Caronno

CARONNO PERTUSELLA – È ufficiale: “Caronno Pertusella Pallavolo è lieta di comunicare l’ingaggio del nuovo atleta Fabio Calò – si legge in una nota del club caronnese – L’opposto classe ’98 arriva per rinforzare il reparto attaccanti a disposizione di coach Gervasoni. Proveniente da Saronno e cresciuto nella scuola di pallavolo Yaka Volley collezionando promozioni dalla prima divisione alla serie B vanta già 4 campionati in serie B”.

A Fabio, che giocherà con il numero 14, “va un caloroso benvenuto in maglia gialloblu e l’augurio per un buon proseguo di campionato” rimarcano i dirigenti del Caronno, che veleggia ai primi posti della classifica di serie B e che torna in campo proprio questa sera.

(foto: il neo-arrivo della Pallavolo Caronno, Fabio Calò)

