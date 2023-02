SARONNO – Nella quindicesima giornata del cxampionato di volley maschile serie B andata in scena fra il tardo pomeriggio e la serata odierna, spicca il netto successo della Pallavolo Saronno, in casa al Paladozio di via Biffi: 3-0 al Grassobbio. Vittoria anche per la Rossella Caronno che a sua volta in casa ha battuto 3-2 l’ostico Valtrompia in un incontro decisamente combattuto.

Per la Miretti Limbiate, pure lei in casa, è giunta una sconfitta ma ci può stare, visto che è maturata contro la capolista Scanzorosciate, 3-1.

In classifica si conferma saldamente al comando lo Scanzorosciate, tallonato da Malnate e Rossella Caronno. Il Saronno resta quarto in graduatoria mentre Limbiate resta a metà classifica.

(foto archivio: la Pallavolo Caronno festeggia)

