CESANO MADERNO – Lo stupore e la meraviglia di un grande artista di fronte alla civiltà egizia. La mostra dedicata a Nicola Sebastio, chiamato alle armi nel 1942, catturato e internato dagli inglesi in Egitto, dove rimase folgorato dalla spiritualità dell’arte egizia e la interpretò in sculture e disegni, proseguirà fino al 12 febbraio. L’esposizione, ospitata a Palazzo Arese Jacini di piazza Arese, rimarrà quindi aperta al pubblico per una settimana in più rispetto a quanto previsto.

Gli orari per il pubblico

Prossimi giorni apertura mostra: oggi 5 febbraio, oltre a sabato 11 e domenica 12 febbraio; il sabato dalle 15 alle 18; la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

05022023