RESCALDINA – Riparte bene la stagione della Frazione calcistica Dal Pozzo che questo pomeriggio a Rescaldina ha travolto il malcapitato Rescalda, 5-0.

Rescalda in completo biancorosso, Dal Pozzo in maglia gialloverde e completo bianco. Queste le scelte di mister Davide Borgatti: Barzanò, Puzziferri, Cusato, Sevesi, Osculati (capitano), Stefanizzi, Tricarico, Corradini, Maggiore, Zraidi, Canti. A disposizione: Arrighi, Caldart, Algeri, Barone, Defendenti, Benzi, Pietrzyk, Daga, Guida.

La cronaca – Prima rete al 10′: Maggiore in area di rigore spizza di testa, Tricarico è rapace quanto basta per colpire di mancino e trafiggere sul primo palo il portiere avversario. Al 22’ capitan Osculati riceve un pallone in scarico da Corradini, palla alta per Maggiore che spizza per l’accorrente Canti, a tu per tu col portiere il giocatore classe 2002 è freddo e la palla gonfia la rete: 2-0. Al 32’ Zraidi si invola verso la porta, rientra sul destro, il suo tiro è respinto ma il secondo palo ci arriva Tricarico che pur in precario equilibrio riesce a spingere il pallone in rete: doppietta per Tricarico e 3-0. Al 67’ Sevesi pesca con l’ennesimo mancino in profondità della sua partita Maggiore, palla dentro sul secondo palo per Zraidi, sterzata a rientrare e sassata sul secondo palo e gol. Al 91’ Maggiore si toglie anche la soddisfazione personale del gol bruciando tutti in velocità su pallone lungo e superando l’estremo difensore: 5-0. Con dedica finale al bomber Dezio, bloccato da un problema fisico.

Rescalda-Dal Pozzo 0-5

(foto: festeggiamenti finali della squadra del Dal Pozzo con i tanti tifosi che l’hanno seguita in trasferta)

05022023