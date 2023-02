Calcio 3′ cat. B, il Misinto torna a sorridere vincendo contro il Monza

MONZA- Nella 16′ giornata del campionato di Terza categoria, nel Girone B, il Calcio Misinto è ospite sul campo del Città Di Monza, in un match totalmente a senso unico vinto per 0 a 5 dagli ospiti.



Il Misinto entra in campo fin da subito con l’intento di riscattare le ultime due giornate, dove si è visto sconfitto ambo le volte. Al 10′ della prima frazione di gioco, infatti, passa in vantaggio con la rete di Artuso. Il raddoppio non si fa attendere molto, al 20′ raddoppia Cederle. Il Città Di Monza prova a reagire, ma la squadra di Papa regge le controffensive avversarie e, al 35′ mette in cassaforte il match con il goal di Mazzeo. Primo tempo che termina sul risultato di 0-3.

Nella seconda frazione di gioco la partita segue lo stesso andamento della prima fase con il Misinto a dominare la gara. Al 60′ arriva anche il poker del Misinto con la rete di Romeo. Chiude la gara, infine, il goal del subentrato Folla arrivato al 75′.



Con questa vittoria il Calcio Misinto rimane al 3′ posto, ma accorcia sulle squadre davanti a sé portandosi a soli 2 punti dalla vetta. Il Città Di Monza, invece, rimane fermo a 3 punti in ultima posizione.



Città Di Monza-Calcio Misinto 1971 0-5

CITTÀ DI MONZA: Gambino, Giordano (26′ s.t. Cissokho), Gritti, Caccavalle, Dambrosio, Cresseri (18′ s.t. Bernardi), Galdino, Arena, Albanese, Caponigro, D’Alessandro. A disp: Solis.

ALL: D’Alessandro.

CALCIO MISINTO 1971: Schiatti, Schembri, Mazzeo, Artuso (21′ s.t. Spinelli), Belotti (24′ s.t. Lemos), Ceron (18′ s.t. Anzani), Parenti, Peverelli, Bettin, Romeo (18′ s.t. Folla), Cederle (35′ p.t. Spinelli). A disp: Bordonali, Grassi.

ALL: Papa.

