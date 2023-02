CERRO MAGGIORE – Arriva la terza vittoria di stagione per l’Uboldese allenata da Paolo Crucitti. LA formazione di Cerro Maggiore ha affrontato una delle grande favorite del campionato il Meda. Il gol di Guarda su rigore regala i tre punti che permettono alla sua squadra di avere ancora qualche speranza. L’Uboldese è a 11 punti in campionato al momento. Per il Meda una dura sconfitta che rende molto complicata la corsa scudetto.

Il tabellino

Aurora Cmc Uboldese-Meda

AURORA CMC Pasiani, Yessoufou, Dell’Aera, Petrella, Fiore, Lelli Lo, Passalacqua, MAiorano, Guarda, Niesi, Bartucci. A disposizione Margariti, Lelli Li, Montani, Onwudebe, Alberti, Ferraro, Perotti, Belli, El Hilali. All Crucitti.

MEDA Chierico, Barbera, Bianchi, Michi, Romeo, Di Maio, Cavalcante, Orellana, Ponti, SChiavo, Martino. A disposizione Sala, Panizza, Molteni, Palumbo, SChinetti, ARienti, De Lauso, Molteni G., Guarnaccia. All Cairoli.

Arbitro: Deborah Venturini di Como, assistenti Ambra Ramona Ferretti di Varese e Angel Augusto Montero Auria di Varese.

Marcatori: Guarda (U).