SARONNO – Luciana Bisioli Reina in collaborazione con Agres onlus organizza nella sede Illva Saronno spa in via Archimede 243 “Il gesto creativo” mostra fotografica di Flavio Gallozzi sulle arti tradizionali giapponesi a cura di Carmen Geraci e Giancarlo Moscatelli con il patrocinio del Consolato del Giappone di Milano.

La mostra nasce dal desiderio di Luciana di dedicare ad Augusto Reina (imprenditore che ha reso grande l’Illva di cui ricorre l’anniversario della scomparsa) la bellezza delle immagini immortalate da Gallozzi e per offrire al pubblico il pensiero dell’autore: “Il gesto creativo è un lavoro che non descrive il Giappone, descrive le mie sensazioni, i profondi stupori, le eccitanti ore passate ad ammirare artisti che trasmettono, coi loro gesti esperti, l’essenza di una profonda cultura, ricchissima e unica”.

Oltre alle 39 fotografie esposte, nella hall dell’azienda verrà presentato in “special edition” il libro Il Gesto Creativo che racchiude il dettaglio degli scatti relativi alla mostra stessa.Il libro vuole ricordare la figura di Augusto Reina e contribuire alle attività dell’associazione

Agres onlus, per la quale si è più volte impegnato.

Chi è l’autore

Flavio Gallozzi, fotografo professionista, si diploma all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Nel 1981 si trasferisce a Milano dove rimane per 12 anni iniziando la sua carriera di fotografo nel campo della moda. Nel 1993 la ricerca di nuovi stimoli lo spinge a trasferirsi a Londra dove lavorerà per nove anni impostando collaborazioni con importanti clienti e giornali e dove ha ricevuto nel 2008 il premio Qualità Creativa della TAU VISUAL, Associazione Nazionale Fotografi. Nel 2002 rientra a Milano, dove continua la sua attività di fotografo; l’attrattiva e l’approfondimento verso la cultura, l’arte e la spiritualità del paese del Sol Levante lo portano ai primi viaggi in Giappone, dove si trasferisce nel 2021 con la moglie Emiko. A completamento della mostra saranno esposte Maschere warau (sorriso) del maestro Nakagawa Sakutaro; Kimono della collezione di Yoko Takada, maestra di tradizioni giapponesi e bonsai di Crespi Bonsai.

il programma della mostra

La mostra è visitabile gratuitamente su appuntamento

prenotando telefonicamente ai numeri 3336417534 e 3381420837

sabato 18 febbraio 2023 ore 10/12 – ore 15/18

domenica 19 febbraio 2023 solo pomeriggio ore 15/18

