SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’istituto Prealpi.

Il direttivo e il Corpo Docenti dell’Istituto, sono lieti di annunciare l’elezione a Vice Presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi Italiani, lo Chef Prof. Carlo Mazara.

Carlo Mazara, Euro-Toques Italia, dopo aver frequentato l’Istituto Alberghiero di Erice Carlo muove i primi passi alle isole Egadi. Dopo aver maturato altre esperienze decide di lasciare la Sicilia per la Lombardia. Un percorso di maturazione professionale che si sviluppa in diversi hotel e ristoranti, dove Carlo ha la possibilità di gratificare la sua passione e approfondire tutte le dimensioni e le sfumature della cucina, sino a meritare la qualifica di chef al Novotel di Milano. Posizione che gli ha consentito di mettere in pratica in autonomia la sua filosofia di cucina che prevede il rispetto delle materie prime e l’applicazione dei canoni di una gastronomia sana e salutare.

La sua cucina è una continua ricerca, una formazione continua su tecniche di cottura, preparazione e composizione dei piatti. Dopo essere stato executive chef al ristorante Grill Inn a Garbagnate Milanese, ha deciso di mettere a disposizione la sua esperienza in cucina agli Studenti dell’Istituto Alberghiero Prealpi di Saronno (VA) in qualità di Docente.

L’elezione è avvenuta all’Associazione Provinciale Cuochi Varesini, lo scorso 30 gennaio 2023.

