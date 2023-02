SARONNO – Ultimi adempimenti e poi partiranno i lavori all’interno del centro diurno disabili per eliminare i danni provocati dalla maxi grandinata del 26 luglio scorso. A dare l’annuncio l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli a latere dell’inaugurazione della prima panchina inclusiva di Saronno posizionata in piazza Volontari del sangue. L’esponente della giunta facendo il punto degli interventi realizzati dall’Amministrazione sul fronte dell’inclusività dai percorsi che facilitano ipovedenti e non vedenti negli spostamenti in città agli interventi per eliminare le barriere architettoniche ha anche fatto il punto della situazione del centro di piazza Tricolore dove a breve, questione di settimane, si aprirà un cantiere che interesserà il tetto della struttura.

“L’obiettivo è rifare 960 metri quadrati di copertura – ha spiegato Pozzoli – che fanno completamente rinnovati sia per l’usura del tempo (erano già molto deteriorati) sia perchè danneggiati dalla grandina del 26 luglio scorso”.

Effettivamente quella sera nel giro di un paio d’ore sulla città degli amaretti erano caduti maxi chicchi di grandine che avevano danneggiato auto, tetti, impianti fotovoltaici e decine di strutture. Restando tra quelle comunali i danni per centinaia di migliaia di euro hanno interessato anche diversi plessi scolastici l’ex scuola Pizzigoni in via Parini casa delle associazioni e sede dell’hub vaccinale.

