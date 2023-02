SARONNO – Con un’intervista della direttrice Sara Giudici, continua il viaggio de IlSaronno attraverso le novità che riguardano la Saronno Servizi 4.0. A guidarci il presidente della Saronno Servizi, Pietro Insinnamo, che affronterà tutti i vari aspetti di questa rivoluzione.

La mobilità è un sistema delicato per una città piccola, ma molto frequentata come Saronno. Per questo, Saronno Servizi 4.0 si sta impegnando a mettere in campo una rivoluzione.

“La prima novità è sicuramente l’ammodernamento della struttura tecnologica con le telecamere a cui stiamo già lavorando – spiega l’amministratore di Saronno Servizi 4.0 – È anche in studio un portale dedicato alle zone Ztl e ai cittadini che vi hanno accesso. Le regole di fruizione della ztl non cambiano, quello che accadrà sarà legato ad un sistema di informazione circa gli elementi burocratici: rinnovi, pagamenti, tutto più smart.”

“Il nostro ruolo in questa fase – continua – è recepire e trasformare in servizi le indicazioni che proverranno dal nuovo piano del traffico urbano, in fase di studio. Compete all’amministrazione esporlo e attuarlo. Molto ci aiuterà la tecnologia potrà consentire ai cittadini di accedere a servizi, come quelli di sosta, in modo efficace.”

I servizi che riguardano la mobilità riconducibili a Saronno Servizi sono la tracciabilità e il controllo degli accessi, per capire il tasso di occupazione e saturazione dei parcheggi.

“Noi abbiamo partecipato al bando Arest di Regione Lombardia, in partnership con il Comune di Saronno, e siamo stati portatori di 600.000 euro per un progetto di smart city: l’obiettivo è rendere la città più efficiente e più informata”.

QUI LE NOVITÀ SUL SISTEMA TRIBUTI

QUI LE NOVITÀ DI SARONNO SERVIZI 4.0

QUI LE NOVITÀ CIRCA IL NUOVO SISTEMA FARMACIE

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione