di EZIO MOTTERLE

Il Varesotto scommette sul turismo in bicicletta, mettendo in vetrina la sua grande offerta sintetizzata nello slogan “Varesedoyoubike” alla prossima Bit, la Borsa internazionale del turismo in programma a Milano dal 12 al 14 febbraio, e inoltre alla Fiera del cicloturismo che si svolgerà a Bologna l’1 e 2 aprile. Si rafforza così il progetto che punta alla costruzione di un sistema cicloturistico pronto a diventare un nuovo tassello della promozione territoriale, grazie anche alla sottoscrizione di apposite convenzioni con partner istituzionali, dai parchi alle comunità montane agli enti locali. Obiettivo un modello diffuso di offerte e servizi integrati, con ricadute a favore del sistema socio-economico e opportunità occupazionali. Basti pensare che una recente indagine segnala come, nel più ampio quadro del turismo sportivo in Italia, il solo cicloturismo abbia raggiunto 31 milioni di presenze, generando nel 2022 un fatturato di 4 miliardi di euro. Numeri di rilievo, che evidenziano l’importanza dello sforzo sostenuto dalla Camera di commercio di Varese per offrire un supporto allo sviluppo di questo tipo di turismo sull’intera superficie provinciale, da sempre luogo eletto per le due ruote a pedali, con rilevanti presenze anche in campo agonistico, dalla storica Tre valli varesine a due competizioni mondiali. La dotazione è notevole: basti pensare che sono stati previsti, anche in connessione con le aree attigue, ben 45 itinerari per un totale di 2500 chilometri, una progettualità che sta facendo crescere il turismo “active&green”, a beneficio degli operatori economici della ristorazione, della ricettività e della stessa filiera bike. Il tutto con la massima attenzione a uno sviluppo sostenibile considerando che la bicicletta resta uno dei mezzi d’eccellenza per visitare ampi spazi naturali, in pieno benessere e nel totale rispetto delle regole ambientali, consentendo la convivenza con altre utenze e permettendo a tutti gli operatori locali di lavorare insieme per la promozione delle eccezionali bellezze del territorio disteso fra laghi e colline. Un’ottica di collaborazione fin qui risultata vincente che promette nuovi successi con arrivi da record di ospiti nei mesi della bella stagione. Ormai alle porte.

