SARONNO – Dopo una lunga pausa di due settimane la Pallavolo Saronno torna in campo più carica che mai, imponendosi sulla Mgr Grassobio Bg con un punteggio di 3-0 (25-15, 25-16, 31-29).

Il match, ospitato nella serata di sabato 4 febbraio dal PalaDozio, è stato dominato interamente dai saronnesi, che hanno giocato bene sotto qualsiasi punto di vista: la squadra di casa ha fatto un ottimo lavoro sull’aspetto muro-difesa, riuscendo a contrastare i laterali avversari senza troppe difficoltà. Solamente nella parte finale del terzo set, il Grassobbio è stato in grado di riaprire la partita con due buone giocate, che però non sono risultate sufficienti per ottenere la vittoria: nei vantaggi, infatti, gli Amaretti sono riusciti a interrompere più volte la palla set avversaria, portandosi avanti fino all’attacco “regalato” del bergamasco Riva, che ha consegnato la meritata vittoria alla squadra di casa.

“La squadra ha giocato davvero bene, molto concentrata sul lavoro che ha fatto durante tutta la settimana. Siamo riusciti a mettere in pratica tutto quanto avevamo preparato, nonostante stiamo cercando ancora alcune soluzioni per venir fuori da alcune situazioni di difficoltà che incontriamo in certe parti del set – queste le parole di coach Chiofalo, sempre più fiero dei suoi ragazzi – Un plauso va sicuramente alla squadra per tutto il lavoro che sta facendo e per come affronta le varie gare“.

Qui i tabellini della partita: Peslac 7, Cafulli 17, Olivati 19, Buratti, Fumero 2, Vlasceanu, Turolla 7, Falanga 6, Marnoni, Fontana, Scurzoni, Gallo. Liberi: Guglielmo, Guaragna.

Con questo nuovo trionfo la Pallavolo Saronno conferma il quarto posto in classifica del girone B, alla testa del quale troviamo ancora la Scanzorosciate Pall.Bg.

