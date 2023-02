VERGIATE – Oggi alle 20 a Vergiate in via Sempione per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate, nell’impatto uno dei veicoli si è ribaltato sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Per il sinistro, due persone hanno avuto bisogno di cure mediche;: un ragazzo di 22 anni ed una donna di 50 anni, trasportati all’ospedale di Gallarate per le cure del caso. Nessuno è apparso in pericolo di vita. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri e l’ambulanza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

06022023