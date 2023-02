VERONA – Il saronnese mister Marco Zaffaroni si prepara all’ennesima gara “decisiva” per il suo Hellas Verona, nel posticipo odierno di serie A contro la Lazio: “Innanzitutto è una questione mentale, giocare lunedì sera ti fa inevitabilmente guardare al risultato delle altre, ma noi non ci dobbiamo penaare, perchè sono elementi che ti condizionano – ha detto il tecnico nella conferenza stampa pre-gara – Dobbiamo esclusivamente pensare al nostro percorso. In questo caso pensare solo alla Lazio senza disperdere energie; riconosco che è difficile”.

Ha proseguito Zaffaroni: “Ora si è dilineata la rosa, con questi giocatori sappiamo che bisogna arrivare in fondo, vogliamo restare in corsa, lottare in ogni partita e questo deve essere il nostro marchio di fabbrica”. Il Verona è terz’ultimo, impegnato nella lotta salvezza. L’odierna partita con la Lazio va in scena dalle 18.30 a Verona, diretta tv su Dazn.

(foto Hellas Verona: mister Marco Zaffaroni durante la conferenza stampa pre partita)

