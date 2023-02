SOLARO – Il solarese Mario Mantegazza ha ricevuto il Panettone D’Oro, riconoscimento che premia le persone che si sono contraddistinte per il loro impegno civico con costanza e rappresentando così un esempio per gli altri. La premiazione si è svolta al teatro Parenti di Milano.

Mario è stato premiato per il suo grande impegno con la Caritas parrocchiale, in particolar modo nell’aiuto ai bisognosi durante la pandemia e nel supporto alle persone ucraine in fuga dalla guerra.

“Voglio ringraziare tutti voi per questo premio che non penso proprio di meritare e che vorrei dedicare a quel centinaio di famiglie che in questi anni la Caritas di Solaio ha aiutato a superate momenti difficili – il commento di Mario – premio va anche a tutti i volontari che collaborano con me perché senza il loro aiuto niente si potrebbe fare.Voglio ringraziare anche il sindaco Nilde Moretti e i servizi sociali del comune di Solaro per la collaborazione e la stima che mi hanno sempre dimostrato. E un particolare ringraziamento al parroco don Giorgio Guidi per la fiducia e l’aiuto che mi ha dato in questi anni. Mi dispiace che Giuseppe e Fernando non abbiano potuto partecipare”

“Congratulazioni al nostro Mario – il commento del sindaco Nilde Moretti – per il meritatissimo riconoscimento. Con la speranza che persone come lui possano essere sempre meno rare, anche grazie al suo esempio”.

