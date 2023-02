SOLARO – Questa sera alle 21.20 su Rai3 a Presa Diretta il racconto della positiva esperienza di lavoro dei percettori di reddito di cittadinanza, un progetto avanzato da Comuni Insieme in tutta la zona al quale l’Amministrazione Comunale ha subito aderito dando l’occasione a diverse persone di rendersi utili per la comunità durante il loro periodo di formazione e re-immissione nel mondo lavorativo.

L’iniziativa Solaro è avviata ormai da anni, in collaborazione con Comuni Insieme. In tutto sono stati attivati più di venti Puc. I percettori del Reddito di Cittadinanza sono stati coinvolti nei centri estivi, al Parco Vita con la collaborazione di Extrachiosco, in Municipio per l’accoglienza e l’indirizzo dei cittadini nei vari uffici e più recentemente al Polo di Comunità, per accogliere i visitatori e sorvegliare i locali durante gli orari di apertura dei servizi.

Lo scorso 30 novembre sono arrivate le telecamere della trasmissione di Rai tre per raccogliere le testimonianze sul progetto e stasera ci sarà la messa in onda. La troupe di Presa Diretta ha intervistato la sindaca Nilde Moretti e due percettori del Reddito di Cittadinanza che si sono resi disponibili come volontari per i progetti utili alla collettività.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione