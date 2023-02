SARONNO – “Il Comitato per la salvaguardia ed il rilancio dell’Ospedale di Saronno è per sua natura apartitico e pertanto non ritiene di sponsorizzare alcun candidato in particolare. Saranno però apprezzati attenzione e risultati che ciascuno riuscirà a conseguire nella prossima legislatura regionale, a partire dall’attuazione di quanto previsto dal nuovo Piano di organizzazione aziendale strategico (Poas) recentemente approvato e che classifica l’ospedale di Saronno come presidio primo livello”.

Inizia così la nota che riporta l’ospedale di Saronno al centro del dibattito cittadino anche in vista delle imminenti consultazioni regionali.

“Abbiamo già affermato che valutiamo questo come un risultato molto positivo e non scontato, e che sia quindi la indispensabile base di partenza per il suo rilancio. Non possiamo però non portare ancora una volta a conoscenza di tutti i cittadini del saronnese che l’Ospedale, nonostante ripetute promesse e rassicurazioni sia… agonizzate.

Rispetto al nostro comunicato stampa di dicembre la situazione è ulteriormente peggiorata e quindi ci chiediamo: a quando i segni tangibili che il nuovo Poas si sta realizzando?

Lanciamo quindi un accorato appello a tutti coloro che hanno a cuore le sue sorti a partecipare e condividere la nostra azione in difesa dell’ospedale.

A chi sarà eletto e quindi chiamato a rappresentare i cittadini del saronnese negli organismi regionali offriremo la nostra collaborazione ed il nostro sostegno, non risparmiando però le critiche se ritenessimo inadeguato il suo operato.

E’ purtroppo evidente che quanto fatto fino ad ora non sia stato sufficiente a rispondere in modo adeguato ai bisogni di salute del territorio saronnese!

Chiediamo e ci aspettiamo fatti concreti e misurabili, cioè ospedali e strutture che funzionino e un deciso stop all’attuale fuga verso altre strutture più efficienti (oppure) più rispondenti ai concreti bisogni di salute dei nostri cittadini!”.

