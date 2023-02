SARONNO- un grande afflusso e interesse hanno contraddistinto i primi due incontri organizzati dal progetto AnimArci. L’iniziativa, che si propone di aggregare e coinvolgere persone con disabilità intellettivo-relazionale in corsi di musica e ballo, nonché di offrire eventi come opportunità di condivisione e divertimento per tutti, ha tenuto le prime due sessioni di dimostrazione il 28 gennaio allo Spazio Must e il 31 gennaio nella Casa del Partigiano.

“Sono state due esperienze meravigliose -ha commentato la presidente dell’associazione Elisa Bonfatti- e nemmeno noi ci aspettavamo un tale interesse da parte di tutti, specie considerando il poco tempo a disposizione nel promuovere l’apertura. L’incontro del 28 gennaio, chiamato “Percussioni”, ha visto la partecipazione di più di 60 persone, sia normodotate che disabili, con ampio raggio di età degli ospiti, dai bambini agli adulti”. Un numero incredibile per un’iniziativa che si è messa in piedi da sola solo grazie alla passione delle persone che l’hanno organizzata.

E’ stato proposto ai partecipanti di mettersi seduti in cerchio, ognuno con la propria percussione, e grazie all’insegnante dei corsi Vincenzo Vona, calato nel ruolo di facilitatore, è iniziato il primo “Drum Circle”: un’attività musicale di gruppo a tratti strutturata ed a tratti estemporanea, guidata attraverso il gioco e la cooperazione che ha fatto suonare tutti. A questo “Drum Circle” composto da una ventina di partecipanti si sono unite molte altre persone che, prendendo a loro volta una sedia e una percussione, hanno contribuito allo svolgimento e al divertimento dell’incontro.

Ottimo successo anche per l’appuntamento del 31 gennaio, tenuto nella Casa del Partigiano e chiamato “Danziamo”. I balli popolari sono stati presentati e condotti dall’insegnante Marina Colombo e da un gruppo di ballerini professionisti che hanno coinvolto i partecipanti, i quali danzavano sulla musica non solo trasmessa in cassa, ma anche suonata dal vivo da due gruppi di musica folk, i “Musicanza Duo” e i “ReUm”.

“E’ stato bellissimo vederli divertirsi e farlo con loro, -continua la presidente- anche quando si sbagliava non si è mai perso lo spirito della serata. Le persone hanno avuto il sorriso per tutto l’arco della serata e hanno imparato, nel loro piccolo, qualcosa di nuovo. Questo è esattamente ciò che ci eravamo prefissi, e continueremo sicuramente con il percorso iniziato in questa iniziativa, offrendo qualcosa che possa arricchire le persone, facendole divertire e includendole.”

(foto a cura del fotografo Filippo De Dionigi)

