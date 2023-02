SARONNO – Sabato 11 febbraio alle 19.30 nei locali della Sala Premoli di via San Francesco 15, prenderà il via la 14esima edizione della cena contadina per la Festa di Sant’Antonio Abate al Lazzaretto.

La prenotazione per l’evento sarà obbligatoria fino ad esaurimento posti fino al 7 febbraio, sarà possibile prenotarsi al numero 3518836631, o mandando una mail a [email protected]; la quota di partecipazione sarà di 22 euro, contributo che sarà utilizzato per la conservazione della chiesetta di Sant’Antonio; la possibilità di menù dedicato ai bambini sarà da concordare in sede di prenotazione.

Il menù sarà composto di un antipasto, stracotto d’asino con polenta e carrello di formaggi misti, dolce, caffè e digestivo, ci saranno da bere acqua e caraffa di vino rosso dalla botte.

(Foto d’archivio)

07022023