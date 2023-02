In Sicilia i colori non si limitano a finire negli occhi, ti entrano dentro le vene e le ossa.

(Fabrizio Caramagna)

CARONNO PERTUSELLA – I profumi, i sapori, i colori e la calda accoglienza della Sicilia hanno trovato una nuova casa a Caronno Pertusella con il ristorante “Cincu e Deci” che oggi apre una nuova sede in via Roma 257.

Si tratta di un locale noto nel comprensorio per i piatti gustosi, l’atmosfera calda ed accogliente che sono diventati una garanzia per tante cene e appuntamenti ben riusciti. La sede di corso Italia 246 è stata aperta nel 2011 proponendo un connubio tra cucina e letteratura. Oggi quella stessa formula vincente si ritrova nella nuova location di via Roma 257.

La nuova location del noto e apprezzato ristorante “Cincu e Deci”

Si parte dal nome “Cincu e Deci” che arriva dalla poesia del poeta siciliano Mario Gori “una poesia che rispecchia la nostra famiglia e le nostre tradizioni” spiegano i fratelli Francesco, Rosario e Fabriano Gagliano che hanno aperto il locale con il sostegno di mamma Maria. “Le opere letterarie siciliane sono legate a doppio filo alla cucina basti pensare ai testi di Camilleri, Verga e Tomasi di Lampedusa. Questo legame si ritrova in tutti i nostri piatti”.

I soci e il team di cucina del “Cincu e Deci”

A concretizzare questo mix, con un team di professionisti in sala e in cucina, lo chef Turi al secolo Salvatore Cunsola: “Proponiamo una cucina di pesce siciliana e tradizionale ma con una visione gourmet. Abbiamo una grande proposta di cruditè passando per i piatti tipici come la pasta con le sarde o gli involtini di pesce spada arrivando fino ai dolci con cannoli e cassata. In questo ristorante proponiamo un viaggio gastronomico in tutte le diverse proposte gastronomiche delle province siciliane. Tutte concretizzate con cura e passione”

Alcuni piatti della ricca proposta studiata da chef Turi per l’inaugurazione del locale

La nuova location con 45 posti a sedere, grande luminosità e colori che ricordano il luccichio del mare, la sabbia bianca e il verde della Sicilia è aperta sia a pranzo sia a cena 7 giorni a settimana.

Per prenotare è possibile chiamare lo 0249795659 e il 3382535588 o inviare una mail a [email protected]incuedeci.it

informazione redazionale