CISLAGO – E’ stato il tempestivo intervento della pattuglia della polizia locale guidata dal comandante Marco Cantoni a garantire il buon epilogo, almeno per chi ha subito il danno, del sinistro stradale avvenuto ieri mattinalunedì 6 febbraio.

In mattinata un autocarro in manovra ha danneggiato in maniera considerevole un veicolo in sosta. Il sinistro non è sfuggito ad alcuni passanti che hanno contattato la polizia locale del comando cittadino. Immediato l’intervento degli agenti che hanno fermato il veicolo e permesso alla controparte di poter avere il danno risarcito.

I vigili hanno rintracciato il proprietario dell’auto in sosta permettendogli quindi di avere tutti i dati dell’altro veicolo per chiedere il risarcimento.

Vuoi rimanere informato sulle notizie di politica? Iscriviti al canale Telegram de ilSaronno dedicato alla politica cerca @ilsaronnopolitica oppure clicca qui https://t.me/ilsaronnopolitica

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione