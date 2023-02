LOMAZZO – I carabinieri della stazione di Lomazzo, a conclusione degli accertamenti hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale un 25enne di origini straniere.

Tutto è iniziato la sera del 4 febbraio alle 22 quando il 25enne, in forte stato di alterazione psicofisa, si trovava a bordo del treno 184 nella tratta Como-Milano. Il comportamento aggressivo del giovane ha costretto il capotreno a fermare il convoglio per una ventina di minuti nella stazione ferroviaria di Lomazzo, richiedendo l’intervento dei militari e dei sanitari del 118. Il 25enne è stato portato all’ospedale di Como.

Non solo. Nel corso di un’altra attività di polizia giudiziaria, sempre gli stessi militari, hanno denunciato per rapina in concorso un 22enne pregiudicato ed una 22enne incensurata. Secondo quanto ricostruito dai tutori dell’ordine di due avrebbero preso di mira una ragazza straniera, aggredendola, strappandole la borsa e rubandole l’auto.

