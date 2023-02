SARONNO – Buone notizie dalle Rsa di Saronno: nei tre centri anziani saronnesi non si registra attualmente nessun caso positivo al coronavirus, nè fra gli ospiti e neppure fra gli operatori delle strrutture. Ad informare i cittadini è stato nella tarda mattina di ieri il sindaco Augusto Airoldi intervendo ai microfoni di Radiorizzonti, l’emittente comunitaria di piazza Libertà.

Anche in città i casi positivi al covid sono attualmente pochi, come ha specificato il sindaco Airoldi.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

(foto: la Rsa Focris di via Don Volpi a Saronno)

