SARONNO – E’ originario di Saronno Angelo Zen l’italiano di cui non si hanno notizie dopo il terremoto in Turchia.

A confermare la notizia, rilanciata dal Corriere del Veneto, anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’uomo cinquantenne sarebbe originario di Saronno anche se la famiglia vive da molti anni in Veneto prima in provincia di Vicenza a Romano d’Ezzelino e ora a Martellago in provincia di Venezia.

La moglie, raggiunta al telefono dalla redazione de il Mattino, ha chiesto riserbo: “Chiediamo massimo riserbo per la vicenda, non rilasceremo altre dichiarazioni”.

L’uomo che, non risponde al telefono, in queste settimane stava lavorando in Turchia, a Kahramanmaras, la città capoluogo di provincia che è stata individuata come epicentro del sisma. Circostanza confermata dalla Farnesina.

L’impegno delle autorità italiane è al massimo come conferma il ministero degli Esteri Antonio Tajani nella dichiazione riportata da Il Giornale: “Stiamo facendo di tutto per trovarlo e non appena avremo notizie le forniremo. Siamo in contatto costante con la famiglia”.

(foto dalla pagina Facebook di Angelo Zen)

