SARONNO – Sabato 4 febbraio alle 10 i rappresentanti di Forza Italia al governo sono stati a Milano, all’Auditorium Giovanni Testori, in piazza città di Lombardia, per la manifestazione ‘Forza Italia, Forza di governo’.

Per la Delegazione della provincia di Varese erano presenti i saronnesi Maria Elena Pellicciotta, candidata alle prossime regionali, e il rappresentante di lista Raffaele Pier Luca Di Francisca.

All’incontro è intervenuto il presidente Silvio Berlusconi. Questo incontro è stato promosso dalla coordinatrice regionale della Lombardia e presidente del gruppo di Forza Italia a palazzo Madama, Licia Ronzulli, l’evento ha visto la partecipazione del coordinatore nazionale azzurro, vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, del ministro per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, del ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, del viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, del viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, e del presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo.

Infatti domenica e lunedì prossimi i cittadini della Lombardia sono chiamati a votare il nuovo presidente regionale e il consiglio. Il presidente Berlusconi, intervenuto da remoto, ha detto: “Il buon governo del centrodestra ha fatto della Lombardia una delle regioni più avanzate d’Europa, un modello apprezzato e studiato nel mondo”.

“Io l’ho ripetuto spesso – ha proseguito – in questi giorni: sono orgoglioso di essere un figlio di questa terra lombarda, sono orgoglioso di condividere i valori di una terra al tempo stesso industriosa e solidale, rivolta al futuro ma orgogliosa della sua storia, proiettata in Europa mantenendo una forte identità territoriale”.

Raffaele Pier Luca Di Francisca, referente del costituendo Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Varese, ha avuto la possibilità di ringraziare il presidente della Regione Lombardia Fontana per aver confermato la sua adesione agli impegni di politica familiare che il Forum Regionale delle Associazioni Familiari propone ai candidati al consiglio regionale e alla presidenza della regione redatto da Giovanni Giambattista presidente Forum Lombardo delle associazioni Familiari.