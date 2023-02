SARONNO – Sfondata la vetrata, tentativo di furto all’ipermercato D’Ambros di Turate. I ladri sono stati messi in fuga dagli agenti di Sicuritalia e dai carabinieri.

Ladri in azione nel tardo pomeriggio domenicale a Cogliate: è successo in via Piave vicino al confine con Barlassina, dove i malviventi hanno preso di mira un appartamento condominiale al primo piano.

Il funerale del dirigente del Comune di Saronno, Mauro Gelmini, originario della Bergamasca, si svolgerà mercoledì, 8 febbraio, alle 10 a Capriate nella chiesa parrocchiale di piazza Della Vittoria. Il sindaco Augusto Airoldi sarà presente con gli agenti di polizia locale e il gonfalone del Comune di Saronno.

Appello ai candidati alle regionali del Comitato: “Aiutateci a rilanciare l’ospedale agonizzante”.

