SOLARO – Lo hanno notato, hanno intimato l’alt ma lui ha allungato il passo ed ha cercato di dileguarsi nella macchia boschiva: dopo un inseguimento è stato preso dalle forze dell’ordine l’uomo con un sospetto borsello, che si aggirava nei boschi alla periferia di Solaro.

L’episodio è successo lo scorso fine settimana attorno a mezzogiorno quando una pattuglia dei carabinieri, in servizio ai margini delle Groane nell’ambito di controlli antidroga, ha rivolto la propria attenzione allo sconosciuto: che ci faceva con un borsello in una zona dove si ma caso mai in tuta per correre nel verde o passeggiare? I militari, ovviamente, hanno deciso di approfondire ma appena li ha visto ha cercato di scappare. E’ stato infine raggiunto a piedi nei pressi del centro sportivo di via Berlinguer, è stato bloccato e portato al comando per accertamenti.

(foto archivio)

07022023