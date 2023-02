SARONNO – “Ho letto con particolare attenzione ed interesse il comunicato emesso dal comitato per la salvaguardia ed il rilancio dell’ospedale di Saronno che evidenzia, anzitutto, come il presidio ospedaliero cittadino sia stato inserito come ospedale di primo livello rispetto al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (Poas): ebbene dobbiamo partire da qui per un dialogo con chi vive ogni giorno questa realtà ospedaliera per rispondere, in modo completo, efficiente e tempestivo alle necessità del territorio sollevate anche e soprattutto dal Comitato”.

Queste le dichiarazioni di Simone Longhini, candidato di Forza Italia per le elezioni del 12 e 13 febbraio prossimi per il rinnovo del Consiglio regionale della Lombardia ed attualmente consigliere comunale varesino e consigliere provinciale.

“La realtà ospedaliera saronnese è infatti un punto strategico a presidio, di fatto, di quattro province, Varese, Como, Milano e Monza e Brianza.

Da parte mia c’è già, fin da ora, l’impegno ad un incontro con il Comitato ed una visita della struttura per confrontarmi sui temi concreti, su ciò che si può fare per mettere a sistema le energie e le risorse e migliorare ulteriormente l’offerta sanitaria volta alla salvaguardia della salute dei cittadini ed al rilancio dell’ospedale. In questo senz’altro un punto focale di cui mi farò portavoce con il nuovo Assessore al Welfare sarà la riapertura del reparto di ginecologia.

Negli ultimi anni, peraltro, da parte dell’ASST Valle Olona, di concerto con Regione Lombardia, sono già stati fatti investimenti importanti per un ammontare di circa 20 milioni di euro di opere strutturali e di acquisti strumentali”.

