SARONNO – Gli hanno rubato il portafoglio e… 6 mesi dopo ha riavuto i suoi documenti. E’ l’insolito lieto fine del furto di cui è stato vittima un 33enne saronnese. L’uomo è stato alleggerito del portafoglio l’estate scorsa quando accortosi dell’accaduto ha sporto denuncia per i documenti e le carte di credito che si trovano nel suo effetto personale con una discreta somma di contanti. Proprio quella denuncia ha permesso alla polizia locale diversi mesi dopo, ossia qualche giorno fa, di restituirgli il portafoglio. E’ stato ritrovato infatti in via Mazzini a pochi passi dal palazzo comunale. Documenti alla mano gli agenti della polizia locale sono risaliti al proprietario che si è presentato in comando a ritirare tutto quello che era stato ritrovato. I soldi non c’erano ma tutti il resto, dai documenti alle carte di credito e al bancomat si. Peccato che nel frattempo lui avesse chiesto e ottenuto i duplicati di tutto e così a parte il portafoglio comunque danneggiato tutto il resto dovrà essere distrutto.

