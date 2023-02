SARONNO – La Inox Team Saronno softball ha celebrato la storica fusione con il Baseball Saronno lo scorso fine settimana, con una festa tenutasi a “Casa di Marta”, la struttura del no profit saronnese, in via Petrarca 1.

Oltre 80 persone, tra atleti, genitori e simpatizzanti, hanno preso parte all’evento celebrativo del Saronno Softball Baseball, che ha visto anche la presentazione delle squadre giovanili e dei consiglieri della nuova società lombarda (confermata la presidenza di Massimo Rotondo del Saronno softball). L’evento è poi proseguito con l’attività di divertimento e l’estrazione di due tombole, alle quali hanno partecipato con grande coinvolgimento tutti i presenti, sia gli adulti sia i più piccoli, che tra una risata e un premio hanno potuto assaggiare il vasto assortimento di dolci, capitanati dal pandoro e dal panettone.

Successivamente sono state presentate le squadre che tra pochi mesi scenderanno in campo: per il softball le categorie Under 12, Under 13, Under 15, Under 18 oltre alla formazione Seniores campione d’Italia in carica e che ospiterà dal 21 al 26 agosto la Coppa Campioni a Saronno. Per il baseball, invece, le squadre impegnate nei prossimi mesi saranno la categoria mini-baseball e la formazione Seniores, che vuole ben figurare nel campionato di serie C.

(foto: alcuni momenti dell’appuntamento)

07022023