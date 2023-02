TRADATE – Dopo il dramma del terremoto ha raccontato a tutt’Italia la difficile situazione che si ritrova a vivere la popolazione ma anche i soccorritori alle prese con molte difficoltà a partire da quelle di spostamento.

Lucia Bosetti è abitualmente al centro delle notizie con i suoi successi sportivi, è azzurra di volley vicecampionessa del mondo, ma nelle ultime ore ha raccontato in diretta la tragedia del terremoto turco.

Lucia era ad Adana, dove gioca nel Cukurova, in una delle zone più colpite: “Abbiamo sentito un boato terribile e la terra che tremava – ha raccontato la pallavolista a ilGiorno ma anche al TG2 e Mattino 5 – Siamo scappati in strada e non siamo più rientrati”. Con la tradatese in Turchia anche i genitori con le compagne di squadra si sono attivati, dopo una notte in auto, per lasciare la zona più colpita. E’ riuscita a prendere un pullman che l’ha portata ad Ankara. Ora è in aeroporto e nella giornata di domani dovrebbe rientrare in Italia. Un sospito di sollievo per il marito e per chi la conosceva che lei ha cercato di rassicurare subito con un messaggio su instagram sulle sue condizioni e spostamenti.

“Grazie davvero a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato”. Uno dei messaggi della pallavolista di origine tradatese ma residente da tempo nel Maceratese: “La situazione ad Adana resta difficile, le case sono inagibili e sono tantissimi gli sfollati”.

